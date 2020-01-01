Проект реабилитации для несовершеннолетних осужденных подготовили тюменские школьники

| Фото: "Кадры будущего для регионов" во ВКонтакте | Фото: "Кадры будущего для регионов" во ВКонтакте

Проекты в области ЖКХ, экологии, социальной среды, образования и туризма дорабатывают подростки из муниципалитетов Тюменской области на стратегической сессии, которая проходит в Тюмени во Дворце "Пионер".

Стратегическая сессия - третий этап реализации инициативы "Кадры будущего для регионов", в которую отобрали 142 школьника из почти 900 претендентов. Ребята прошли Губернаторскую школу, образовательную сессию и под руководством наставников-руководителей производств, предприятий и департаментов, в сотрудничестве с тьюторами-студентами приступили к планированию проектов. Доработанные идеи участники защитят перед экспертами стратегической сессии.

"В числе проектов, которые предлагают школьники, парк "Крапивинка", это макет парка по произведениям Крапивина, который позволит увековечить память о писателе. Ребята также разрабатывают мотивационную книгу о людях с инвалидностью, не замкнувшихся в себе. Работают над проектом по здоровому питанию. Им помогают эксперты, которые направляют идеи в нужное русло. Сотрудничество тесное - встречи, вебинары проходят регулярно", - рассказала куратор стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов" в Тюменской области Анастасия Баканова.

| Фото: "Кадры будущего для регионов" во ВКонтакте | Фото: "Кадры будущего для регионов" во ВКонтакте

Команда Тимура Хабибрахманова создает сайт для несовершеннолетних, преступивших закон. Мотивационно-реабилитационный проект - так называют семеро подростков-разработчиков свою идею - содержит советы психологов, юридическую информацию, перечень полезных контактов, истории осужденных.

"Попавшим в колонии людям сложно реабилитироваться в глазах окружающих, мы хотим в этом помочь. Материалы готовили вместе с психологами центра "Семья", ездили в колонию для несовершеннолетних в Винзили, спрашивали их мнение о сайте. Самой популярной темой стали истории людей, которые подростками нарушили закон и после отбывания наказания смогли достичь успеха. Сайт дорабатывается, планируем запустить его в феврале-марте", - рассказал Тимур Хабибрахманов.

Работа над проектами дополняется образовательной программой. По словам школьника, ему пригодятся навыки ораторского искусства, командной работы. Для участников также проводят деловые игры и мастер-классы по продвижению в соцсетях и фандрайзингу, а также организуют профориентационные выезды на предприятия и в департаменты.

Стратегическая сессия завершится 25 января. Уже в марте ребятам предстоит встреча с экспертами Агентства стратегических инициатив на защите проектов. Лучшие идеи будут отобраны для представления на всероссийском уровне в Артеке.

Татьяна Ковалева