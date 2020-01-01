Инклюзивный спектакль "Дежавю" вновь покажут в тюменском драмтеатре

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Инклюзивный спектакль "Дежавю" социального проекта "Предназначение" вновь покажут в Тюменском драматическом театре 3 и 4 февраля.

Тюменское концертно-театральное объединение сообщает, благотворительный спектакль расскажет об ответственности, последствиях действий, о друзьях и вере в будущее. Сыграют его люди разного возраста и здоровья.

Премьера "Дежавю" состоялась осенью 2019 года. В спектакле задействованы 100 человек, 45 из них – люди с ограниченными возможностями здоровья. Свои таланты они продемонстрировали в песнях, танцах, игре на барабанах. В течение полугода с ними занимались профессиональные вокалисты и хореографы. Автором стихов и песен к спектаклю стала тюменка с инвалидностью, талантливая поэтесса и композитор Анастасия Гжельская.

Режиссеры постановки – актеры тюменской драмы Дмитрий Куклев и София Илюшина. Возрастных ограничений нет. Костюмы для актеров и декорации для сцены подготовили организаторы проекта.