Провалившихся под лед бабушку и внука в пригороде Тюмени спасли пенсионеры

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожилую тюменку и ее внука, провалившихся под лед, спасла семейная пара 22 января, сообщает региональное управление МЧС России.

Пенсионерка пошла гулять с трехлетним внуком. Неподалеку от их дома находилась елка и высокая ледяная горка, выходящая на заснеженный пруд. В какой-то момент лед под ногами треснул, и ребенок провалился. Пенсионерка поспешила на помощь и тоже оказалась в воде.

На помощь им пришли пожилые супруги Владимир и Надежда Радивиловы. Услышав крики, супруги выбежали из дома на улицу. Они увидели женщину и ребенка в воде. Мальчик держался за нее, она старалась не уйти под лед. "Трещина неравномерная, несколько метров — медлить было нельзя. Я набирала на телефоне службу спасения, а муж подполз ближе к провалу и смог ухватить малыша. Ребенка выталкивала к нам и тонувшая женщина — промокшего мальчика нам удалось выдернуть из воды. Через время, смогли помочь и второму человеку: женщина, хоть и была наполовину подо льдом, нашла силы выкарабкаться из полыньи", — рассказала Надежда Радивилова.

Спустя несколько минут спасители и спасенные отогревались в доме: продрогшего в ледяной воде Ваню переодели в сухую одежду, дождались приезда скорой помощи. Вскоре подоспели сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования. "Специалисты экстренных служб не выявили нарушений в здоровье людей, которые примерно пять минут находились на грани риска. Спасатели же осмотрели место инцидента. Через некоторое время участники происшествия разошлись по домам", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.