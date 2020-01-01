Традиции северного этноса презентует Археологический музей-заповедник Тюмени

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

Выставка "Этнография Севера" завершает свою работу в Археологическом музее-заповеднике 1 февраля.

Основой выставки стали коллекции костюмов с уникальным меховым мозаичным орнаментом и разнообразными украшениями, а также изделия из бисера, кожи северных рыб, уникальные берестяные изделия северных мастериц из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, сообщает ТМПО.

На выставке посетители знакомятся с искусством плетения из бисера, с изготовлением уникальных орнаментов на одежде, с элементами украшений и декора традиционного национального свадебного костюма финно-угорских народов. Гости узнают о богатстве фантазии мастериц шитья национальной традиционной одежды, о технологии изготовления обуви, сумок, о роли костюмов в современной музейной культуре народов Севера Тюменской области.

Среди предметов выставки особенно выделяется оригинальное женское праздничное платье, полностью изготовленное из бисера (первая половина ХХ века), рубаха женская из крапивного холста (вторая половина XIX – начало XX веков), летняя мужская обувь ханты (музейный предмет присутствовал при коронации императора Николая II 14 (26) мая 1896 года в Успенском Соборе Московского Кремля). Предметы привлекают разнообразным творческим подходом авторов.

В культурном наследии угорских и самодийских народов особую художественную ценность представляют изделия из бересты, в которых сохранилась редчайшая для нашего времени архаичная техника процарапывания узора с последующим выскабливанием внутреннего коричневого слоя. Поэтому удивительно разнообразны и выразительны орнаменты, выполненные на берестяных изделиях, представленных на выставке. Без возрастных ограничений.

Археологический музей-заповедник на озере Андреевское, 23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск" работает с 10 до 19 часов. Стоимость входного билета: 100 рублей. Экскурсионное обслуживание 400 рублей (для группы не более 10 человек). Подробности по телефонам: +7 929 266 84 34, +7 (3452) 76-67-67.