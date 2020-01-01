Литературный лицей торжественно откроют в Тюмени

| Фото: Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте (архив) | Фото: Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте (архив)

Праздничное открытие Литературного лицея начнется в Литературно-краеведческом центре Тюмени (ул. Первомайская, 14) 25 января в 12 часов, сообщает Центральная городская библиотека.

На праздник пригласили первых лицеистов, юных сочинителей и их родителей. Перед собравшимися выступят известные тюменские писатели.

"Ребята совершат виртуальное путешествие по времени, начиная от эпохи Древней Греции и до сегодняшних дней. Они узнают о том, как появился лицей, кто был самым известным лицеистом. А также принесут клятву, вступая в лицейское братство", — рассказали в Центральной городской библиотеке.

Затем на открытии выступят юные музыканты и артисты. Вход свободный.

Напомним, в рамках нового культурно-просветительского проекта "Литературный лицей" будут проводиться занятия, предназначенные, в первую очередь, для литературно одаренных и читающих детей, а также для пишущих взрослых. Его презентация состоялась 3 декабря.