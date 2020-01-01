Конкурс молодежного контента запустил "Институт развития интернета"

| Фото: Институт развития интернета | Фото: Институт развития интернета

Тюменцам предлагают принять участие в конкурсе по созданию контента для интернета. Бюджет конкурса в 2020 году составит 3 млрд рублей, сообщает "Институт развития интернета".

Принимаются проекты по четырем направлениям: "Видеоконтент", "Контент в блогосфере", "Спецпроекты в интернет-СМИ", "Игры и программное обеспечение". Тематическими направлениями первой волны станут: "Живая память", "Мы вместе", "Делай добро", "Гордимся" и "Действуй!".

Оценка проектов будет проходить по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории. При разработке методики отбора проектов учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов и Фонда кино.

На финансирование могут претендовать как состоявшиеся на рынке организации, так и молодые студии, концепция конкурса предусматривает работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Прием заявок первой волны завершится 5 февраля. Вторая волна конкурса предварительно намечена на апрель 2020 года.

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте и перейти в личный кабинет, создать и заполнить заявку, отправить ее на проверку. По вопросам подачи заявок можно обращаться по адресу concurs@iri.center