Тюменские хирурги осваивают новые методы лечения онкозаболеваний печени

Фото: "МКМЦ "Медицинский город" Фото: "МКМЦ "Медицинский город"

Современные технологии хирургического лечения рака печени применяют в тюменском МКМЦ "Медицинский город". Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Экспертное оборудование, которое появилось в арсенале хирургов в 2019 году, позволяет избежать больших разрезов при удалении опухоли, а также выполнить интраоперационное ультразвуковое исследование органа и выявить скрытые метастазы, которые могли быть не диагностированы во время проведения КТ или МРТ.

Пациентом "Медгорода" стал житель Ялуторовска, у которого рак легкого диагностировали и прооперировали в 2018 году. Во время контрольного исследования врачи обнаружили метастазы в печени - пятисантиметровая опухоль поражала не только орган, но и прорастала в диафрагму.

Заведующий хирургическим отделением №1, Евгений Фрак отмечает, что в хирургии печени особенно заметно преимущество лапароскопических операций, которые позволяют избежать больших разрезов.

"Малоинвазивный доступ позволил нам избежать большого разреза, сократить период восстановления мужчины и уменьшить нагрузку на его дыхание – это особенно важно для нашего пациента, ведь относительно недавно он перенес операцию на легком. Наличие лапароскопического ультразвукового датчика позволило нам просканировать всю печень во время операции, таким образом, мы убедились, что очаг действительно один. Операция выполнена успешно, уже спустя 6 дней пациент был выписан из стационара", - рассказал Евгений Франк.

Еще одно преимущество этого оборудования - высокая чувствительность. Например, хирургам неоднократно удавалось выявить опухолевые образования в сосудах и протоках, которые не были видны на предоперационном обследовании. По словам врача, резекция таких сосудов позволяет остановить дальнейшее распространение метастазов, а следовательно, продлить жизнь пациенту.