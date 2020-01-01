Пример отца вдохновил тюменского студента на участие в конкурсе управленцев

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Студент второго курса Школы перспективных исследований ТюмГУ Никита Салмин участвует в конкурсе "Лидеры России" по примеру отца.

Как рассказал конкурсант, его отец был участником полуфинала в 2019 году, в этом оба подали заявки, но Салмин-старший в полуфинал не прошел.

"Вчера сообщил близким, что сдал очное тестирование, все написали, что гордятся мной и верят в меня. Больше всех, конечно, переживает папа. Он гордится, что его сын уже в 19 лет достиг тех высот, к которым он подошел только после сорока", - поделился Никита Салмин.

Участие в полуфинале для него - это новый опыт и новые возможности. Ему нравятся проекты, направленные на управление и политику. Раньше второкурсник SAS принимал участие в конкурсе "Школа парламентаризма", "Лидеры72" и сейчас решил поднять планку, посмотреть, что из этого получится.

Свою профессиональную деятельность молодой человек планирует связать с поведенческой экономикой и ее взаимодействием с политикой, либо с консалтингом. Его привлекают многозадачность, междисциплинарность и высокий уровень заработной платы. Никита Салмин является автором социального проекта ведения практико ориентированных уроков для старшеклассников в сфере повышения финансовой грамотности.

"Считаю, что в школе недостаточно рассказывают о финансовой грамотности, о том, как платить за ЖКХ, как платить налоги, как поступать в ситуациях, связанных с законом или экономикой. Уверен, что это будет полезный проект", - заявил он.

Атмосферу конкурса полуфиналист назвал дружелюбной и комфортной. Особенно легко ему было выполнять задания в первом блоке испытаний, потому что команда подобралась молодая и активная. По мнению конкурсанта, молодежь отличается более гибким умом и способностью мыслить ситуативно, без рамок и ограничений.

Ирина Шемякина