Российские фигуристы Синицына и Кацалапов выиграли чемпионат Европы в Граце

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Российские танцоры Виктория Синицина – Никита Кацалапов выиграли чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Александра Степанова – Иван Букин в третий раз завоевали бронзовые медали, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро заняли шестое место.

Об этом сообщает федерация фигурного катания на коньках России.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов опередили пятикратных чемпионов Европы французов Габриэллу Пападакис – Гийома Сизерона. В ритм-танце россияне - серебряные призеры чемпионата мира с результатом 88.73 балла практически вплотную приблизились к признанным лидерам Пападакис – Сизерону (88.75), обогнав их по технической оценке. В произвольной ученики Александра Жулина обошли своих главных соперников на 15 сотых по технике и на 4 сотых по компонентам, выиграли произвольный танец, а вместе с этим европейский чемпионат. Впервые в карьере Виктория Синицина – Никита Кацалапов завоевали золото европейского первенства. До этого спортсменам ни разу не удавалось пробиться в тройку на чемпионатах Европы.

Серебряные призеры прошлогоднего чемпионата Европы, двукратные бронзовые медалисты континентальных первенств Александра Степанова – Иван Букин в произвольном танце обошли итальянцев Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри и с четвертой позиции после первого вида поднялись на итоговое третье место, завоевав третью в карьере бронзовую медаль чемпионатов Европы.

Третий российский дуэт Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро финишировал шестым.