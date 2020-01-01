Международный день без интернета лучше провести с друзьями или в путешествии, считают эксперты

| Фото: www.strana2020.ru | Фото: www.strana2020.ru

Занятия спортом, путешествие или встреча с друзьями вживую - отличный способ развлечений в Международный день без интернета. Такое мнение высказали эксперты во время опроса РИА Новости на тему того, как провести "цифровой детокс" и повеселиться без доступа к сети.

Международный день без интернета ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. В 2020 году он проходит 26 января. Цель праздника - хотя бы на один день в году вырваться из "всемирной паутины" и насладиться возможностями реальной жизни, без компьютеров и смартфонов.

По данным исследования, проведенного Mail.ru Group совместно с ResearchMe среди пользователей российского интернета, ради доступа в сеть 36% респондентов готовы отказаться от алкоголя, каждый четвертый (23%) – от сладостей, 14% и 12% соответственно потенциально готовы лишить себя спорта и личного транспорта, а каждый десятый – путешествий. 8% ради интернета готовы пожертвовать живым общением, а 7% – сексом.

"Международный день без интернета — довольно необычный праздник. Однако не стоит обходить его стороной, ведь это отличная возможность провести время с близкими или заняться любимым делом, от которого вечно отвлекает бесполезный серфинг интернет-страниц", - отметил директор департамента по работе с сервис-провайдерами и операторами связи компании ESET Алексей Косиченко.

Директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что в 2001 году всего 2% россиян пользовалось интернетом каждый день, а сегодня их доля составляет 70%. Четверть взрослого населения проводит в сети более 4 часов в день, а 35% всех российских пользователей интернета (32 млн человек) пользуются интернетом только с помощью мобильных устройств.