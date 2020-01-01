Более 370 эфиров онлайн-уроков финансовой грамотности проведет для юных тюменцев Банк России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников 8-11 классов и студентов колледжей и техникумов началась в Тюменской области. Об этом сообщает региональное отделение Уральского ГУ Банка России. Сессия продлится до 24 апреля.

Всего весной пройдут более 370 эфиров онлайн-уроков. Проект помогает старшеклассникам из любого региона России получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность "живого" общения с профессионалами финансового рынка, способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений.

В 2019 году более 20 тыс. образовательных учреждений России подключились к проекту "Онлайн–уроки финансовой грамотности". В Тюменской области участниками проекта стали 240 школ, или 58% от общего количества. По количеству просмотров онлайн-уроков Тюменская область заняла восьмое место среди 85 регионов России и первое место – в Уральском федеральном округе.

Проект стартовал в 2015 году. Организатором выступает Банк России в партнерстве с организациями из числа профессиональных участников финансового рынка, вузов, госорганов. В 2019 году к проекту присоединились почти 19 тыс. школ, 1 тыс. 320 средних специальных учебных заведений и 481 учреждение для детей-сирот.

Уроки проходят в формате вебинаров в режиме "один лектор – много классов". Лекторами выступают специалисты Банка России, Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы, банков, страховых и инвестиционных компаний, педагоги ведущих вузов страны. Они рассказывают, как составить личный финансовый план, сохранить и приумножить свои сбережения, как защититься от кибермошенничества, начать свой бизнес и накопить на будущую пенсию. Старшеклассники имеют возможность в режиме реального времени задавать вопросы в чате и получать на них ответы профессионалов в прямом эфире.

Всего в школах Тюменской области прошло 4 тыс. 380 онлайн-уроков (более 87 тыс. просмотров), в Ханты-Мансийском автономном округе – 1 тыс. 56 уроков (24 тыс. просмотров), в Ямало-Ненецком АО – 226 уроков (4,4 тыс. просмотров).