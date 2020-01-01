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В Тюмени вновь пройдет традиционная "Лыжня России"

Спорт, 16:42 26 января 2020

Фото: ЦСП72

XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет 8 февраля на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Первым этапом мероприятия станет забег на 5 км для мужчин. Начало в 10:00. Через 40 минут на трассу выйдут девушки, им предстоит пробежать 3 км. В рамках этих состязаний желающие смогут получить спортивный разряд, а также выполнить норматив ГТО.

Торжественная церемония открытия начнется в 12:00. В массовой гонке на 1 км примут участие семейные команды, школьники и студенты, а в "VIP-гонке" – представители власти, депутаты, руководители организаций и именитые тюменские спортсмены.

На стадионе будет работать прокат лыжного инвентаря. Детям организаторы обещают спортивно-игровую программу, сообщает "Тюменская область сегодня".

Регистрация участников пройдет с 4 по 7 февраля в детско-юношеской спортивной школе №2 (ул. Луначарского, 10). В день соревнований новые заявки не принимаются.

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