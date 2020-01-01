Школьники создадут платформу для работы с космическими снимками

| Фото: Кружковое движение НТИ | Фото: Кружковое движение НТИ

Международную краудсорсинговую платформу для работы с космическими снимками Земли спроектируют участники первой Всероссийской школы "Практики будущего", сообщает Агентство стратегических инициатив.

Дети из кружкового движения НТИ смоделируют систему распределенной генерации энергии и предложат новые типы коммуникаций.

Школа "Окно в НТИ" пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок" с 1 по 22 апреля, участниками станут 100 лучших школьников, прошедших конкурсный отбор. Заявки принимаются до 10 февраля от школьников 13-16 лет с достижениями в научно-техническом и инженерном творчестве. Конкурсанты предоставляют портфолио за 2017-2019 годы и должны выполнить задание по одному или нескольким направлениям.

"Формат школы объединит технологических лидеров, которые занимаются созданием новых решений в области интеллектуальной энергетики, нейротехнологий и космоса, с гуманитариями, создающими новые понятия и образы будущего уклада жизни людей. В "Орленке" участники Кружкового движения вместе с экспертами попробуют спроектировать новые принципы взаимодействия человека и мира", – пояснила руководитель проекта "Практики будущего" Мария Рачинская.

Школа пройдет по трем направлениям. В треке AeroNet старшеклассники разработают международную сетевую платформу – ее пользователи получат доступ к снимкам поверхности планеты со спутников, смогут отслеживать появление природных пожаров, наводнений, несанкционированных свалок, а также предлагать решения для развития территорий. Участники школы также соберут в "Орленке" антенну для приема спутниковых данных.

В направлении NeuroNet школьники спроектируют новые типы коммуникаций людей на основе нейротехнологий. Участники трека EnergyNet смоделируют систему распределенной генерации энергии с искусственным интеллектом, а также исследуют возможности интернета энергии.