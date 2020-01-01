Тюменец избил прохожего битой

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали тюменские полицейские. 28-летний житель областного центра на улице Олимпийской избил прохожего битой, сообщает городское УМВД.

В дежурную часть полиции № 1 поступило сообщение о происшествии, в котором 45-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого, безработного тюменца.

Как установили полицейские, около полуночи потерпевший с приятелем возвращались из бара. На улице Олимпийской к ним подошла компания молодых людей. Один из них попросил у потерпевшего сигарету. Мужчина угостил его, но молодой человек потребовал еще. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту множественные удары руками и ногами, а затем взял биту из своей машины и продолжил избивать случайного прохожего. Товарищ потерпевшего вызвал скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.