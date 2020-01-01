Потанинских стипендиатов отбирают в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Очный этап стипендиального конкурса фонда Владимира Потанина стартовал в ТюмГУ. Два дня 200 кандидатов из ведущих вузов УФО поборются за именные стипендии. С 1 января 2020 года ее размер увеличился с 20 до 25 тыс. рублей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Очные туры в формате деловых игр и решения кейсов проходят в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Красноярске, Ростове-на-Дону, Томске и Тюмени. По итогам первого этапа ТюмГУ лидирует среди региональных вузов, в финальных состязаниях участвуют 57 магистрантов университета.

Ежегодно именные стипендии назначаются 500 студентам 1 и 2 курса магистратуры из 75 вузов-участников стипендиальной программы. На сегодняшний день стипендии уже получают 352 человека, которые победили в стипендиальном конкурсе 2018/19 года и продолжают обучение по программам магистратуры, в их числе 15 представителей Тюменского госуниверситета.

Победителей сезона 2019/20 объявят до 25 февраля 2020 года, первая стипендия им будет начислена уже в феврале. Получать ее студенты будут до окончания обучения в магистратуре.