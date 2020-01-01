Геннадий Вершинин расскажет о Питере Брейгеле

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Лекцию "Питер Брейгель Старший: нидерландские народные пословицы и Северное Возрождение" прочтет преподаватель ТГИК, кандидат искусствоведения, профессор Геннадий Вершинин в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 30 января, начало в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Питер Брейгель Старший – один из самых таинственных, известных, любимых и непонятых художников. Его слава в XVI веке была безгранична: властители Европы и богачи скупали его работы, цена которых была очень высока. Любовь к художнику проявилась в бесконечном копировании его работ, отдельные его работы копировались от тридцати до шестидесяти раз. Заново Брейгель был открыт в конце ХIХ и особенно в ХХ веке, когда он стал восприниматься не "мужицким" мастером, а художником-мыслителем и интеллектуалом.

В 2019 г. исполнилось 450-лет со дня рождения мастера. Этому событию были посвящены выставки в Вене, Брюсселе и других городах, а также исследования и реконструкции его творческого процесса. Взаимоотношения Брейгеля с временем и временами – актуальная проблема для исследователей, о которой пойдет речь на лекции, параллельно с анализом его творческого мышления.

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