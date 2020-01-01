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Показ хореографического спектакля "Дом, который..." состоится в тюменском "Космосе"

Общество, 12:53 28 января 2020

"Мастерская современного танца" во ВКонтакте | Фото: "Мастерская современного танца" во ВКонтакте

Показ хореографического спектакля "Дом, который..." начнется в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) в Тюмени 1 февраля в 19 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" хореограф, руководитель детской труппы мастерской современного танца Наталья Рыбакова, зрители увидят спектакль социальной направленности, эта постановка о детях из детского дома, которые путешествуют по своему воображению и ищут маму в самых невероятных местах. В спектакле задействованы 22 ребенка в возрасте от пяти до 15 лет.

Премьера спектакля "Дом, который..." состоялась на фестивале хореографических спектаклей Soma, который прошел в Тюмени в ноябре 2019 года. "В Молодежном театральном центре "Космос" 1 февраля постановку покажем во второй раз. Третий показ планируем провести в Санкт-Петербург 22-28 марта в рамках фестиваля "Young & Сontemporary". Спектакль собрал самые положительные отзывы не только от зрителей, но и экспертов международного фестиваля Soma", — добавила Наталья Рыбакова.

Стоимость билетов: 200-300 рублей. Возрастное ограничение: 3+.

Инна Пахомова

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# молодежь , спектакль , театр

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