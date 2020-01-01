Как жили немцы в Сибири, можно увидеть в ДНК "Строитель"
| Фото: ДНК "Строитель" (архив)
Интерактивная программа "Декоративно-прикладное творчество и традиционный уклад жизни немцев Сибири" начнется в ДНК "Строитель" в Тюмени 29 января в 10 часов, сообщают организаторы.
В клубном зале представят уголки традиционной культуры российских немцев. Дети получат информацию об особенностях традиционного быта немецких народов, многообразии декоративно-прикладного творчества.
Гостям покажут домашнюю утварь и поиграют с ними в подвижные немецкие народные игры.
Стоимость — 110 рублей.