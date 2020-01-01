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Как жили немцы в Сибири, можно увидеть в ДНК "Строитель"

Общество, 11:03 28 января 2020

ДНК "Строитель" (архив) | Фото: ДНК "Строитель" (архив)

Интерактивная программа "Декоративно-прикладное творчество и традиционный уклад жизни немцев Сибири" начнется в ДНК "Строитель" в Тюмени 29 января в 10 часов, сообщают организаторы.

В клубном зале представят уголки традиционной культуры российских немцев. Дети получат информацию об особенностях традиционного быта немецких народов, многообразии декоративно-прикладного творчества.

Гостям покажут домашнюю утварь и поиграют с ними в подвижные немецкие народные игры.

Стоимость — 110 рублей.

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# культура , народы , национальности , немцы

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