Инклюзивный спектакль "Необычные истории" покажут пожилые тюменцы

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Премьеру оригинального инклюзивного спектакля "Необычные истории" представит театральная мастерская "Арт Шеринг 55+" подопечным Тюменского пансионата ветеранов войны и труда в начале февраля.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист отдела по содействию активному долголетию областного геронтологического центра Марина Борисова, это первая крупная постановка, которую покажут пожилые актеры. В театральной мастерской "Арт Шеринг 55+" занимаются около 30 тюменцев, 12 из них задействованы в спектакле.

"В процессе обучения наши актеры работали на мастер-классах по применению психологических техник, пластической выразительности, коррекционной речи, вокальному звучанию, а так же научились изготавливать простейшие декорации для оснащения и оформления спектаклей", - рассказала Марина Борисова.

По ее словам, проект театральной мастерской для пенсионеров стал в сентябре 2019 года победителем Всероссийского конкурса "Активное поколение" в Тюменской и Курганской областях. На средства гранта благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в размере 70 тыс. рублей организатор проекта, Областной геронтологический центр, сделал костюмы для участников.

Проект предполагает не только обучение группы азам театрального искусства, под руководством опытных актеров тюменских театров и психологов поклонники инклюзивного театра освоили приемы реабилитации для детей и маломобильных людей с ограниченными возможностями здоровья. Применение таких методов позволяет улучшать координацию движений, речи, внимания, а также транслировать во время спектакля сурдоперевод для слабослышащих людей.

За время реализации проекта пожилые актеры подготовили три оригинальных сценария, разработанные с учетом возрастных особенностей зрителя, и показали более 15 постановок. Первыми зрителями стали подопечные многих социальных учреждений города Тюмени - воспитанники Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", школы-интерната для детей-сирот "Горизонт", пансионата для ветеранов войны и труда, отделения по профилактике возрастных изменений и психологической помощи Областного геронтологического центра.

Ирина Кургузова