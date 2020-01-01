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Названы победители турнира по функциональному многоборью среди допризывной молодежи

Спорт, 14:10 28 января 2020

центр «Аванпост» во Вконтакте | Фото: центр «Аванпост» во Вконтакте

Более 50 человек приняли участие в турнире по функциональному многоборью среди допризывной молодежи "Универсальный атлет" в Тюмени, сообщает Центр "Аванпост".

В 2020 году турнир вошел в программу открытых чемпионата и первенства города по функциональному многоборью. За победу в нескольких возрастных и весовых категориях боролись воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, военно-патриотических клубов и объединений. Атлеты состязались в личном зачете и в составе команд. Сильнейшие среди них были определены по сумме результатов участников.

Победу одержала команда тюменского Центра "Аванпост". На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе Ишима. Третье место заняла команда из Тобольска.

В индивидуальном зачете в категории девушки 14-15 лет отличились Ольга Коробейникова из Тобольска и тюменка Виктория Уткина. В категории девушки 16-17 лет победу праздновали Александра Моколо и Анна Иванова.

Среди юношей 14-15 лет победили Никита Усманов и Сергей Петелин, в категории юноши 16-17 лет - Игорь Петалов и Кирилл Васильченко.

В категории мужчины 18-20 лет успех сопутствовал Роману Фролову.

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# Аванпост , допризывная молодежь , многоборье

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