Совет ректоров вузов Тюменской области возглавила Вероника Ефремова

Вероника Ефремова возглавила Совет ректоров вузов Тюменской области | Фото: ТИУ Вероника Ефремова возглавила Совет ректоров вузов Тюменской области | Фото: ТИУ

Ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова избрана председателем Совета ректоров вузов Тюменской области. Кандидатуру нового председателя поддержал и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. До назначения министром он возглавлял Тюменский госуниверситет и руководил областным Советом ректоров, сообщает пресс-служба вуза.

Впереди у ректора ТИУ пять лет напряженной и ответственной работы в должности председателя: в его обязанности войдет организация работы совета, обеспечение плодотворного взаимодействия университетов Тюменской области, округов ХМАО и ЯНАО с органами исполнительной и законодательной власти региона и федеральным ведомством.

Напомним, Совет ректоров вузов Тюменской области создан в 1970 году. Его основными задачами были координация работы учебных заведений и обмен опытом. В 1995 году организация получила статус государственно-общественного органа управления вузами и учреждениями дополнительного профессионального образования, то есть взяла на себя часть государственных полномочий. Сегодня Совет ректоров Тюменской области берет на себя ответственность за консолидацию вузов для решения задач, обозначенных губернатором и регионом.

С 1992 года в течение 18 лет бессменным руководителем этой общественной организации был ректор ТюмГНГУ Николай Карнаухов. В 2010 году в этой должности его сменил президент ТюмГУ Геннадий Чеботарев, передавший пост в 2015 году Валерию Фалькову.

По словам ректора ТИУ Вероники Ефремовой, ее избрание на должность председателя Совета ректоров – это заслуга вуза и его историческое право быть первым.

Собрание ректоров пожелало новому председателю достойного представительства региона в органах государственной власти РФ, а также плодотворной и успешной работы на благо образования и науки Тюменской области.