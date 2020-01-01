Планы ремонта дорог и соцобъектов обсудили в Андреевском и Муллашах

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Ремонт школы, транспортного сообщение, работу торговых объектов обсудили жители пос. Андреевский на традиционном собрании граждан по итогам 2019 года с участием главы района Светланы Ивановой, сообщает администрация муниципалитета.

Глава Андреевского поселения Раиль Хуснуллин рассказал о ликвидации 18 несанкционированных свалок в лесах муниципального образования. Благодаря социальному партнеру - ООО "Тюменьнеруд" - проведено межевание участков под уличного освещение, установлены светодиодные светильники, 24 дорожных знака.

В 2020 году планируется ремонт (строительство) автомобильных дорог в переулках Береговой, Габдуллы Тукая и ул. Строителей, устройство тротуаров и оформление в муниципальную собственность бесхозяйных объектов. Будет решен вопрос с уличным освещением автомобильных дорог поселка, не вошедших в программу модернизации.

На собрание в с. Муллаши жители поднимали вопросы о ремонте областной дороги при повороте с федеральной трассы, возможности строительства модульного клуба, развитии спортивного движения в селе.

Глава Муллашинского муниципального образования Тансыла Хусаинова сообщила о приведении в 2019 году в нормативное состояние 798 метров дорог местного значения, грейдировании ул. Победы, Пышминская, Свободы. В 2020 году, по словам главы поселения, планируется завершить капитальный ремонт ФАПа, выполнить ремонт дорожного полотна ул. Школьная, Комсомольская, Молодежная и пер. Колхозный, продолжить обустройство детской площадки и установить уличные тренажеры.

Глава поселения рассказала о проведении второго кросс-похода памяти кавалера трех орденов Славы Хабибуллы Якина и напомнила, что в 2020 году исполняется 30 лет Муллашинскому сельскому клубу и 25 лет вокальному коллективу "Хозяюшки".