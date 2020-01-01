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Тридцать шесть аромашевцев сдавали нормы ГТО на зимнем фестивале

Спорт, 14:43 28 января 2020

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

36 участников собрал районный зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди взрослого населения в физкультурно-оздоровительном комплексе с. Аромашево и лыжной базе "Метелица", сообщает администрация Аромашевского района.

Участники прошли тестирование по прыжкам в длину с места, наклону из положения стоя на гимнастической скамье, подтягиванию из виса на высокой перекладине, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу, подъему туловища из положения лежа, а также бегу на лыжах на 2 км, 3 км, 5 км, выполняли стрельбу из пневматической винтовки.

Призеров определили в личном и командном первенстве.

Среди команд лучшей стала заняла сборная Кармацкого сельского поселения, второе место - у команды Слободчиковского сельского поселения, на третьем месте - сборная ПСЧ-150.

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# фестиваль ГТО

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