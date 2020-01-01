  • 28 января 202028.01.2020вторник
  • USD62,3380
    EUR68,7775
  • В Тюмени -17..-19 С 5 м/с ветер западный

Долг в триста тысяч рублей оплатил тюменец, чтобы выехать за рубеж

Общество, 13:48 28 января 2020

"Судебные приставы России" во ВКонтакте | Фото: "Судебные приставы России" во ВКонтакте

Оплатить долг в 300 тыс. рублей пришлось тюменцу, чтобы поехать в зарубежную командировку, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Житель села Казанское 1986 года рождения, оплатил свой многолетний долг по кредитам, взятым им в трех банках. Мужчина знал, что в отношении него имеются исполнительные производства и судебный пристав-исполнитель вынес ограничительные меры — запрет на выезд за границу.

Получив новую должность, которая потребовала выезда за пределы страны, чтобы снять запреты, он экстренно закрыл весь долг, который составил в общей сумме около 300 тыс. рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# долги , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 28.01.2020Финалист конкурса "Лидеры России" Станислав Зайнулин: было интересно попробовать свои силы
13:59 28.01.2020Туристический потенциал Тюменской области покажут по федеральному каналу
13:48 28.01.2020Долг в триста тысяч рублей оплатил тюменец, чтобы выехать за рубеж
13:37 28.01.2020Тюменцы получают языковую практику в клубе Brainstorm