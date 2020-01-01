Долг в триста тысяч рублей оплатил тюменец, чтобы выехать за рубеж

| Фото: "Судебные приставы России" во ВКонтакте | Фото: "Судебные приставы России" во ВКонтакте

Оплатить долг в 300 тыс. рублей пришлось тюменцу, чтобы поехать в зарубежную командировку, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Житель села Казанское 1986 года рождения, оплатил свой многолетний долг по кредитам, взятым им в трех банках. Мужчина знал, что в отношении него имеются исполнительные производства и судебный пристав-исполнитель вынес ограничительные меры — запрет на выезд за границу.

Получив новую должность, которая потребовала выезда за пределы страны, чтобы снять запреты, он экстренно закрыл весь долг, который составил в общей сумме около 300 тыс. рублей.