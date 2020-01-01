Десяти молодым уватским семьям помогли приобрести жилье

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Десять молодых семей, в том числе девять многодетных, получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, сообщает администрация Уватского района.

Общая сумма средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, в 2020 году составляет около 10 млн рублей.

Всего в списке участников мероприятия по обеспечению жильем - 223 молодые семьи. С 2016 года 65 семей района реализовали такое право, получили жилищные свидетельства.

Социальные выплаты предусмотрены ведомственной целевой программой "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы России "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".