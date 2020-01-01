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В ишимском детском саду будет новый фасад

Общество, 18:35 28 января 2020

ishim.admtyumen.ru | Фото: ishim.admtyumen.ru

Завершается капитальный ремонт в детском саду № 24. Своих воспитанников здание будет встречать в желто-зеленом наряде, сообщает администрация Ишима.

В настоящее время идет монтаж теплоизоляционного материала. "Ремонт не мешает образовательному процессу, вход в группы организован через центральные двери. Родители понимают, что неудобства временны. Здание детского сада преобразится и украсит микрорайон", — рассказала директор учреждения Светлана Кабакова.

Внешние стены будут обшиты металлокассетами желтого и зеленого цветов. Стройматериал изготавливает сам подрядчик.

Ход ремонта оценил глава Ишима Федор Шишкин. "Благодаря поддержке правительства Тюменской области мы существенно обновили внешний облик и внутреннюю среду наших детских садов. Из восемнадцати корпусов отремонтировано шестнадцать. В этом году из городского бюджета выделены средства на ремонт фасада в детском саду № 7 по улице Калинина", — сообщил руководитель муниципалитета.

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# детский сад , Ишим , ремонт

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