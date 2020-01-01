Роспотребнадзор: коронавируса в России нет

| Фото: medica-lab.ru | Фото: medica-lab.ru

Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано в России по состоянию на 28 января 2020 года, сообщает Роспотребнадзор.

В связи с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий с декабря 2019 года, после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в городе Ухань.

24 января 2020 года издано постановление главного государственного санитарного врача России "О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV". В региональные организации Роспотребнадзора доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

За период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), у 13 - грипп А, у девяти - грипп В, у трех - парагрипп, в двух случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у шестерых заболевших микстинфекция.

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в стране, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в России не зарегистрировано.