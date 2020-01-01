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Почитатели Чехова из разных стран откликнулись на призыв ишимских библиотекарей

Общество, 13:20 29 января 2020

группа "ПоЧитатели Чехова" во ВКонтакте | Фото: группа "ПоЧитатели Чехова" во ВКонтакте

Более 800 человек из четырех стран, девяти республик, пяти краев и 26 областей России присоединились к Международной сетевой акции "Почитатели Чехова", запущенной ишимскими библиотекарями в социальной сети. Акция стартовала 16 января и продлится до 6 февраля.

"Мы приурочили акцию к 160-летию со дня рождения писателя в рамках проекта "На улице Чехова… Ведь наша библиотека расположена именно на ней", - рассказала главный библиотекарь библиотеки им. А. И. Васильева Анна Сигуева.

Ценителям творчества Антона Павловича предложили выставить на официальной странице акции свои фото с книгами и цитатами писателя и сопроводить их хэштегами #ПоЧитателиЧехова #БиблиотеканаЧехова #НаулицеЧехова #БиблиотекиИшима #Россиячитает #Чехов160.

По информации организаторов, многие участники подошли к акции креативно и с фантазией. Они фотографируют местных "Каштанок", дам с собачками, тематические фигурные книжные композиции. В кадре фотографов дошкольники, лицеисты, читатели библиотек, актеры театров и работники учреждений культуры.

29 января, в день рождения писателя, в библиотеке покажут фильм "Дама с собачкой" и проведут мастер-класс по изготовлению пластилиновой картины "Каштанка". Для любителей селфи на время проведения акции работает тематическая фотозона.

группа "ПоЧитатели Чехова" во ВКонтакте | Фото: группа "ПоЧитатели Чехова" во ВКонтакте

Инна Кондрашкина

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# Антон Чехов , библиотека , Ишим

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