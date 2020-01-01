Направление в области искусственного интеллекта добавили в карту "Схема движения к цифровой экономике"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика" обновила электронную "Схему движения к цифровой экономике", отображающую содержание нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" на одной карте, сообщает "РИО центр".

В частности, было добавлено новое направление — "Развитие технологий в области искусственного интеллекта". По нему сейчас готовится федеральный проект в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ". В него войдут разделы компетенций и подготовки кадров, аппаратного обеспечения, исследования и технологий, ПО и экосистемы, данных, регулирования, внедрения технологии в отраслях и популяризация.

В Тюменской области в конце 2019 года согласно проекту "Цифровые технологии" была принята дорожная карта "Нейротех" для формирования и развития отрасли нейротехнологий и искусственного интеллекта на период до 2021 года. В регионе создаются условия для наращивания компетенции и практик использования цифровых решений с использованием искусственного интеллекта. Так, в 2019 году запущена Школа юных нейроинженеров и создана диалоговая нейросетевая система для автоматизации задач контакт-центра.

Также на схеме отдельно зафиксированы выполненные вехи нацпрограммы: законодательство об электронных трудовых книжках, запуск мер поддержки отечественных производителей ПО, утверждение дорожных карт по сквозным технологиям с отбором проектов и другие. Онлайн-версия дополнена функциями интерактивного отображения дополнительной информации о "станциях" и возможностями "пересадок" на пересекающие направления.

В Тюменской области национальный проект "Цифровая экономика" реализуется с 2019 года. Ответственным за исполнение проекта является региональный департамент информатизации.