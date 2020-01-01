В "Битве на Туре" будут новые виды спорта и площадки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийский фестиваль "Битва на Туре" пройдет в четвертый раз в Тюмени 22 февраля. На набережной соберутся топовые спортсмены из разных регионов страны и тысячи зрителей.

В 2020 году Extreme Team представит на фестивале новые виды спорта и площадки, сообщает Союз экстремальных видов спорта Extreme Team.

Ключевыми событиями фестиваля снова станут этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр – одной из самых зрелищных среди всех экстремальных видов спорта. Используя перепад высот набережной, организаторы фестиваля в четвертый раз возведут конструкцию для проведения соревнований, которая не имеет аналогов в России. Трековые гонки и дрифт. На льду реки зрители увидят динамичные заезды заряженных спорткаров.

Новыми площадками "Битвы на Туре-2020" станут соревнования в нескольких видах спорта. В ледолазании спортсмены будут покорять подготовленную трассу под пешеходным мостом с переходом на него. В гонках на беговых лыжах может заявиться любой желающий. Спринты пройдут в трех классах: новички, любители и профессионалы. В ездовом спорте зрители смогут прокатиться на собачьих упряжках по подготовленной трассе.

Днем на набережной пройдут квалификационные соревнования с открытыми площадками для зрителей: каждый сможет прокатиться на дрифт-такси, полазать по ледовой стенке в альпинистских "кошках" с ледорубом, поучаствовать в любительских соревнованиях по лыжным гонкам. Также организаторы подготовят детскую сноуборд-трассу: юные гости фестиваля смогут впервые встать на сноуборд под руководством инструкторов. Ключевая часть фестиваля – спортивно-зрелищное шоу – ждет гостей и спортсменов вечером: финалисты поборются за призовые места под аплодисменты болельщиков и световое представление.

“Проект динамично развивается по всем показателям из года в год. Ранее "Битва на Туре" уже привлекала внимание топовых спортсменов, международных коммерческих компаний и федеральных СМИ, в этом году нас поддерживают федеральные министерства, что для нашей команды также стало показателем верного вектора и развития. В 2020-м мы расширяем количество видов спорта и более детально и объемно прорабатываем спортивно-зрелищную составляющую проекта, чтобы жители и гости города получили более мощный заряд от фестиваля”, – рассказал глава Союза экстремальных видов спорта Extreme TeamИван Шмонин.

Вход на фестиваль свободный.