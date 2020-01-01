Вторая смена начальной школы в Тюмени осталась дома

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Занятия для учеников 1-4 классов второй смены в школах Тюмени отменяются из-за низкой температуры воздуха 29 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным Гисметео, температура воздуха на 11 часов в областном центре была - 24 градуса, скорость ветра - до шести метров в секунду.

Напомним, что учащиеся начальных классов первой смены также остались дома.

Информацию об отмене занятий в школах в связи с метеоусловиями - актированных днях в Тюмени можно оперативно узнать в телеграм-канале "Актировки/Тюмень".

Параметры погодных условий для отмены занятий в общеобразовательных организациях юга Тюменской области:

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Узнать об актированных днях в морозы можно также на официальном портале администрации Тюмени, а также его аккаунтых в социальных сетях: ВКонтакте (группа "Тюмень – наш дом"), Facebook (группа "Тюмень – наш дом"), "Одноклассники" (группа "Тюмень – наш дом") и Instagram.

Тюменцы также могут позвонить в центр информирования населения администрации города по телефону 45-15-20 с 6 часов 30 минут до 8 часов — для занятий первой смены и с 11 до 15 часов — для занятий второй смены.