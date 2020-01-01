Тюменская сборная победила в чемпионате УФО по спортивному ориентированию

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Общий зачет чемпионата УФО по спортивному ориентированию выиграла сборная Тюменской области. Три золотых медали в соревнованиях среди женщин завоевала тюменская спортсменка Юлия Кулакова, сообщает ЦСП72.

Соревнования проходили на базе туристического комплекса "Южное" Исетского района с 23 по 27 января. Две медали у Александры Загайновой - бронзовая на классической дистанции и золотая в эстафете.

В командном зачете чемпионата сборная команда Тюменской области заняла первое место, в первенстве - третье место. Это позволит команде Тюменской области выступить в финале Зимней спартакиады учащихся России.

Среди мужчин три медали завоевал Александр Скребнев - бронза в соревнованиях на маркированной трассе, серебро - на классической дистанции и в эстафете.

Две золотых медали в индивидуальных гонках на счету Полины Кобелевой, выступающей в группе девушек до 14 лет. Серебряную медаль в копилку тюменской команды принес Максим Ослин, выступающий в группе юношей до 14 лет.