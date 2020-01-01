Мобильное приложение "Виртуальный консультант 72" запускают в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мобильное приложение "Виртуальный консультант 72" запускают в Тюменской области. Об этом сообщила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По данным департамента, в режиме онлайн программа быстро и подробно ответит пользователю на вопросы, которые обычно задают в кол-центрах МФЦ. Например, о механизме получения загранпаспорта, материнского сертификата, документах для получения кадастрового паспорта.

"Это первый проект, где мы применяем нейротехнологии. Мы хотим заменить оператора для ответа на стандартные, часто задаваемые вопросы и высвободить его время для поиска ответов на более сложные индивидуальные запросы звонящих. Мы запускаем мобильное приложение, которое будет виртуальным помощником в сети", - рассказала Мария Рудзевич.

Руководитель департамента информатизации сообщила также о разработке приложения для автомобилистов региона.

"Мы очень плотно работаем с городом, на нас, как отраслевом департаменте, лежит задача создать единую систему управления парковочным пространством, в том числе мобильное приложение, - сообщила Мария Рудзевич. - Мобильное приложение позволит в онлайн-режиме узнавать о наличии свободных мест на общем парковочном пространстве, где бы оно ни находилось. Будут учтены вопросы оплаты, в техзадании указано такое требование, как возможность забронировать себе парковочное место к определенному времени. Думаю, к концу 2020 года приложение будет разработано".

Она отметила, что самые популярные у жителей региона приложения - это "Образование 72" и "Медицина 72": 250 тыс. и 186 тыс. установок соответственно. В 2020 году сервисы дополнят новыми функциями. Так, в приложении "Медицина 72" запланирован переход на новый алгоритм записи на прием к врачу. Как ожидается, это повысит работоспособность сервиса.

Обновления в приложении "Образование 72" позволят получать уведомления об изменениях в расписании, родительских собраниях, отмене занятий, а также о балансе транспортной карты.

Новшества касаются и приложения "Транспорт 72": здесь реализована функция фильтрации низкопольных автобусов для удобства маломобильных пассажиров.

Татьяна Ковалева