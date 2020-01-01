Стартовал прием заявок на конкурс среди работников сферы культуры Тюмени

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Прием заявок на VI городской конкурс среди специалистов сферы культуры продлится в Тюмени до 4 февраля, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Состязание пройдет в нескольких номинациях: "Лучший педагог дополнительного образования", "Лучший библиотекарь", "Лучший специалист культурно-досугового учреждения по организации мероприятий" и "Лучший руководитель клубного формирования учреждения культуры".

Конкурс будет состоять из заочного, очного туров и финала. Заочный тур стартует 6 февраля и продлится до 12 февраля. В рамках этого этапа состоится экспертиза образовательных программ и творческих проектов участников. По итогам тура некоторые участники пройдут в очный тур.

С 14 по 22 февраля отобранных участников ждут конкурсные испытания. Сначала пройдет знакомство с участниками в форме деловой игры, затем самопрезентация "Я и мое призвание", защита программы, проекта, концепции и открытый урок для разных номинаций.

Победителей конкурса определят по итогам всех туров на основании решения жюри. Участников финала конкурса наградят дипломами и памятными подарками, а победителю конкурса в каждой номинации присвоят звание лауреата с вручением диплома и главного приза.

Чтобы стать участником конкурса, нужно подать заявку на участие в срок с 22 января по 4 февраля. Прием заявок осуществляется в Центре культуры и творчества "Тюмень" (ул. 50 лет Октября 82/2, 2 этаж, каб.203). Часы приема: с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, перерыв — с 12 до 13 часов. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь. Подробности по телефону: 411-255.

Электронную копию материалов с пометкой "Конкурс профмастерства" необходимо отправить на адрес электронной почты: og@ckit72.ru.