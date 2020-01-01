Жительница Ишима лишилась миллиона рублей на виртуальной бирже

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Более миллиона рублей лишилась жительница Ишима, вложившая средства в виртуальную валюту. Женщина хотела заработать на оформлении краткосрочных биржевых контрактов, сообщает УМВД Тюменской области.

Потерпевшая зарегистрировалась на одном из сайтов, после чего с ней связались менеджеры компании. На протяжении месяца она переводила крупные суммы в виртуальную валюту, якобы приумножая свою прибыль.

Когда женщина сообщила, что намеревается забрать заработанные деньги, менеджеры перестали выходить с ней на связь, заблокировав ее аккаунт на сайте. Осознав, что стала жертвой злоумышленников, она обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".