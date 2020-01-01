Жителям частных домов Тюмени напомнили о противопожарной безопасности

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Более четырех тысяч подворовых обходов провели инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени и представители Всероссийского добровольного пожарного общества с начала 2020 года. Они раздали более шести тысяч памяток на противопожарную тематику и проинструктировали почти 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Подобные рейды проводятся как в будние дни, так и в выходные или праздники, когда большинство жителей находятся дома. Главная цель мероприятий – объяснить, к каким последствиям может привести пренебрежение правилами пожарной безопасности. Сотрудники МЧС уверены, что горожане не забудут инструкции и четко будут следовать этим рекомендациям.

Основные правила безопасности дома, которых следует придерживаться: установку и ремонт газового оборудования в домах должны производить только квалифицированные специалисты, перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию, печи нельзя перекаливать, сушить на них одежду и доверять присмотр за топящейся печкой детям.