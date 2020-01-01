Юмористические произведения Баха прозвучат в Тюменской филармонии

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Юмористические произведения Иоганна Баха прозвучат на сцене Тюменской филармонии 22 февраля. Концерт начнется в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На сцене прозвучат арии из "Кофейной кантаты", фуга "В подражанье курице", "Шутка" из оркестровой сюиты.

"Шутка" - скерцеобразная пьеса из "Оркестровой сюиты" №2 Иоганна Баха - пользуется большой популярностью. Это жизнерадостное по своему характеру произведение, являющееся последней частью "Оркестровой сюиты" №2 Иоганна Баха, в XX веке стало одним из самых популярных произведений из репертуара музыкантов-флейтистов. Быстрый темп пьесы и сложность музыкального материала во всей красе способны продемонстрировать истинное мастерство виртуозного исполнителя.

В программе принимают участие: Мария Блажевич (орган), Эльвира Саниевская (сопрано), Наталья Терентьева (меццо-сопрано), Дмитрий Ильин (баритон), Алиса Панова (флейта).

Возрастное ограничение: 6+.