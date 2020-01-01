В Тюменской области обеспечивают всех ветеранов Великой Отечественной войны жильем

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Два ветерана Великой Отечественной войны (вдовы) состоят на учете нуждающихся в жилье в Тюменской области по состоянию на 1 января 2020 года, сообщает региональное Главное управление строительства.

Они будут обеспечены жильем жилищного фонда Тюменской области по договорам социального найма в 2020 году, мероприятия по закупке жилья начаты.

Вопрос обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны должен быть решен в приоритетном порядке. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на селекторном совещании с регионами.

"Люди, подарившие нам возможность жить в мире, – это особая категория, к их проблемам и нуждам мы должны относиться с большой чуткостью", – отметил министр.

По данным Минстроя на 20 января 2020 года, в 47 регионах страны в жилье нуждаются 219 человек, среди них 20 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также вдовы и члены семей ветеранов. Министр подчеркнул, что региональные власти должны персонально отработать с каждым ветераном вопрос предоставления жилья, деньги из федерального бюджета на решение жилищной проблемы будут выделены незамедлительно.

В Тюменской области в 2019 году улучшили жилищные условия 28 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 27 ветеранов, в том числе два инвалида, реализовали социальные выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, одному ветерану предоставили жилое помещение жилищного фонда Тюменской области по договору социального найма.

Всего в Тюменской области на реализацию жилищных программ в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется направить 5,2 млрд рублей, что позволит улучшить жилищные условия 2,7 тыс. семей.