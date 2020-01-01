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Курганца осудят за взятку инспектору ДПС в Тюмени

Происшествия, 10:43 31 января 2020

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Жителя Кургана ждет суд по обвинению в покушении на мелкое взяточничество. 58 – летний мужчина пытался подкупить инспектора ДПС в Тюмени, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января 2020 года обвиняемый ехал из Курганской области на ГАЗели с неисправной подсветкой номера. На автодороге "Тюмень - Омск" его остановил сотрудник ДПС. При досмотре машины было также установлено, что мужчина перевозил в кузове животных без разрешительных документов.

Инспектор пригласил водителя в патрульный автомобиль для составления протокола, за нарушения курганцу грозил штраф. Тогда обвиняемый попытался дать взятку правоохранителю в размере 500 рублей, положив деньги между сидениями.

В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд.

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# взятка , следователи

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