ХК "Рубин" сыграет в Альметьевске против "Нефтяника"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" встретится в Альметьевске с "Нефтяником" 1 февраля в рамках чемпионата ВХЛ, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Как рассказал один из наставников сибирской дружины Алексей Исаков, поражение в домашнем матче с учалинским "Горняком" дало много пищи для размышлений.

"В последних играх команде явно не хватало напора в первых периодах. Мы раскатывались постепенно, но в заключительной встрече домашней серии не смогли исправить положение, в итоге уступив. Оставшуюся часть регулярного чемпионата нужно провести предельно собрано, чтобы занять первое место в своей конференции и подняться выше в общей таблице. Это будет важно в плей-офф", -отметил Алексей Исаков.

В ближайшем матче примет участие защитник Константин Фаст, который оправился от травмы. В Тюмени остался только продолжающий лечение нападающий Антон Жихарев.

Добавим, что 3 февраля рубиновцы сыграют с "Торосом" в Нефтекамске. Затем 5 февраля в Ижевске с "Ижсталью". Гостевую серию тюменская команда завершит 7 февраля в Перми с "Молотом-Прикамьем".