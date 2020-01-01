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Судебные приставы помогли сургутянке получить моральный ущерб

Общество, 12:45 31 января 2020

ФССП России во Вконтакте | Фото: ФССП России во Вконтакте

Моральный ущерб в размере 120 тыс. рублей возмещен жительнице Сургута, пострадавшей в аварии, после вмешательства службы судебных приставов.

По информации пресс-службы ведомства, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в начале 2019 года произошло дорожно-транспортное происшествие. Виновницей аварии тогда признали 34-летнюю тюменку. Водитель встречного автомобиля, жительница Сургута, получила телесные повреждения и разбитую Toyota Camry.

Сургутский городской суд ХМАО-Югры выдал исполнительный лист судебным приставам Восточного РОСП Тюмени — по месту жительства должника. Моральный ущерб в пользу взыскательницы составил около 120 тыс. рублей. Но тюменка не реагировала на требования, решение суда не исполняла.

Судебный пристав-исполнитель, направив соответствующие запросы в банки, узнал, что у должницы на счетах имелась необходимая сумма. Поэтому произошло принудительное списание средств в пользу взыскателя.

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# долг , приставы

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