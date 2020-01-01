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Сергей Шустов: мнение тюменцев учтут при благоустройстве левого берега Туры

Политика, 12:34 31 января 2020

фото: ИА "Тюменская линия"

Основной объем работ по укреплению и благоустройству левого берега реки Туры в Тюмени в рамках строительства набережной может быть завершен в 2020 году. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов.

"Работы по строительству набережной на левом берегу Туры начались в августе 2019 года. Первая очередь работ включает в себя берегоукрепление с устройством подпорной стены, откоса, укрепленного железобетонными плитами по слою щебня и геосинтетического нетканого материала. В апреле 2020 года подрядчик планирует приступить к устройству наружного освещения. Летом пройдут работы по устройству парапетного ограждения", - рассказал заместитель губернатора.

Напомним, по контракту срок окончания работ назначен на март 2021 года.

Вторая очередь работ, которая включает в себя благоустройство и озеленение левого берега Туры, начнется в конце лета. Общая площадь озеленения составит более 2,5 тыс. кв. метров.

"Разумеется, при проектировании второй и следующих очередей мы узнаем мнение населения - что бы люди хотели видеть на набережной", - подчеркнул Сергей Шустов.

Евгений Бабенко

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# благоустройство , Сергей Шустов , строительство , тюменская набережная

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