  • 31 января 202031.01.2020пятница
  • USD63,0359
    EUR69,4151
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер южный

Жителей дома на улице Большевиков в Тюмени эвакуировали из-за пожара

Происшествия, 13:49 31 января 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 30 огнеборцев боролись с пожаром в жилом восьмиквартирном доме на ул. Большевиков, 15 в Тюмени 31 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11 часов 8 минут. Открытое горение ликвидировали в 11 часов 25 минут. Пожар был полностью ликвидирован в 12 часов 24 минуты.

Из опасной зоны эвакуировали пять человек, в том числе одного ребенка.

﻿

В тушении огня задействовали 10 единиц техники и 34 человека личного состава. Пострадавших и погибших нет. Причины и ущерб выясняются.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , частный сектор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 31.01.2020Жителей дома на улице Большевиков в Тюмени эвакуировали из-за пожара
13:27 31.01.2020Тоболяка осудили за склонение юноши к употреблению наркотика
10:43 31.01.2020Курганца осудят за взятку инспектору ДПС в Тюмени
14:45 30.01.2020Хозяйка кусачей собаки заплатит пострадавшей девочке