Жителей дома на улице Большевиков в Тюмени эвакуировали из-за пожара

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 30 огнеборцев боролись с пожаром в жилом восьмиквартирном доме на ул. Большевиков, 15 в Тюмени 31 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11 часов 8 минут. Открытое горение ликвидировали в 11 часов 25 минут. Пожар был полностью ликвидирован в 12 часов 24 минуты.

Из опасной зоны эвакуировали пять человек, в том числе одного ребенка.

В тушении огня задействовали 10 единиц техники и 34 человека личного состава. Пострадавших и погибших нет. Причины и ущерб выясняются.