Творческий проект "Искусство объединяет сердца" стартует в Уватском районе

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Прием заявок на участие в культурно-образовательном проекте "Искусство объединяет сердца" стартовал в Уватском районе. До 10 февраля оставить заявку по ссылке могут все желающие в возрасте от 5 до 17 лет, сообщает районная администрация.

До 15 февраля в Туртасском Доме культуры состоятся кастинги, где участники должны будут исполнить произведение в эстрадном, народном, академическом вокальном либо инструментальном жанрах.

Проект будет проходить с февраля по апрель 2020 года. Участников ждут мастер-классы, репетиции с артистами, концерты. Обучение проведут преподаватели тюменской академии культуры и искусств, руководители ансамблей-победителей всероссийских и международных конкурсов.

Проект "Искусство объединяет сердца" реализует студия современного вокала "Максимум" на средства гранта президента РФ и при поддержке администрации Уватского района.