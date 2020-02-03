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Творческий проект "Искусство объединяет сердца" стартует в Уватском районе

Общество, 10:54 03 февраля 2020

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Прием заявок на участие в культурно-образовательном проекте "Искусство объединяет сердца" стартовал в Уватском районе. До 10 февраля оставить заявку по ссылке могут все желающие в возрасте от 5 до 17 лет, сообщает районная администрация.

До 15 февраля в Туртасском Доме культуры состоятся кастинги, где участники должны будут исполнить произведение в эстрадном, народном, академическом вокальном либо инструментальном жанрах.

Проект будет проходить с февраля по апрель 2020 года. Участников ждут мастер-классы, репетиции с артистами, концерты. Обучение проведут преподаватели тюменской академии культуры и искусств, руководители ансамблей-победителей всероссийских и международных конкурсов.

Проект "Искусство объединяет сердца" реализует студия современного вокала "Максимум" на средства гранта президента РФ и при поддержке администрации Уватского района.

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# вокал , культура , обучение , президентский грант

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