Соревнования по служебно-прикладным видам спорта прошли в Луговом

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Чемпионат тюменского регионального отделения "Динамо" по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам среди команд органов безопасности и правопорядка региона прошел в с. Луговом на лыжной базе детско-юношеской спортивной школы, сообщает УМВД России по Тюменской области.

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

В скорости, выносливости и меткости соревновались команды регионального УМВД, УМВД по г. Тюмени, УФСИН, Управления Росгвардии, ТВВИКУ, УФССП и ТИПК МВД России. Спортсмены состязались в гонке на 10 километров у мужчин и 5 километров у женщин, в стрельбе из пистолета Макарова и лыжной эстафете.

Главным судьей соревнований стал олимпийский рефери по лыжным гонкам и биатлону, судья всероссийской категории по лыжным гонкам Олег Прокопьев.

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

По результатам соревнований по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам лидером стала команда Управления МВД России по Тюменской области, второе место заняла команда УФСИН, третье место - за Управлением Росгвардии.

В личном зачете отличились представительница УМВД области Александра Адаева и спортсмен из команды УФСИН России по Тюменской области Вячеслав Алыпов. Они стали победителями в двух дисциплинах - в служебном двоеборье и лыжных гонках.

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

По результатам соревнований команды, занявшие призовые места, награждены кубками и дипломами. Поощрение получили участники, занявшие призовые места в личном зачете.