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Прокурор Тюменской области примет жителей Упорово, Заводоуковска и Ялуторовска

Общество, 15:56 02 февраля 2020

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проведет приемы граждан в Упорово, Заводоуковске и Ялуторовске 6 февраля, сообщает региональное надзорное ведомство.

С 9 часов 15 минут до 11 часов 30 минут Владислав Московских проведет личный прием граждан в селе Упорово в здании районной прокуратуры по адресу ул. Володарского,48.

С 13 часов 15 минут до 15 часов прокурор региона проведет прием в Заводоуковске в здании межрайонной прокуратуры по адресу ул. Заводской,5а.

С 15 часов 45 минут до 18 часов прием граждан пройдет в Ялуторовске в здании межрайонной прокуратуры по адресу ул. Свердлова,30.

Все поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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# прием граждан , прокуратура

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