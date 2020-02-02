Прокурор Тюменской области примет жителей Упорово, Заводоуковска и Ялуторовска
Прокурор Тюменской области Владислав Московских проведет приемы граждан в Упорово, Заводоуковске и Ялуторовске 6 февраля, сообщает региональное надзорное ведомство.
С 9 часов 15 минут до 11 часов 30 минут Владислав Московских проведет личный прием граждан в селе Упорово в здании районной прокуратуры по адресу ул. Володарского,48.
С 13 часов 15 минут до 15 часов прокурор региона проведет прием в Заводоуковске в здании межрайонной прокуратуры по адресу ул. Заводской,5а.
С 15 часов 45 минут до 18 часов прием граждан пройдет в Ялуторовске в здании межрайонной прокуратуры по адресу ул. Свердлова,30.
Все поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.