Тобольских пенсионеров ждут на чемпионате по компьютерной грамотности

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Областной чемпионат по компьютерной грамотности для пенсионеров стартует в Тобольске 10 февраля, сообщает городская администрация.

Участником турнира может стать каждый житель региона, достигший пенсионного возраста. Отборочный тур будет проходить с 10 февраля по 16 марта 2020 года по двум номинациям: начинающий пользователь и уверенный пользователь.

В отборе по первой номинации принять участие могут только выпускники курсов "Расширяя горизонты" 2019-2020 годов. По категории уверенный пользователь - все желающие пенсионеры.

Для участия в отборочном туре необходимо пройти тест и выполнить творческое задание. Подведение итогов состоится 20 марта, после чего будут определены 16 человек, набравших наибольшее количество баллов.

26 марта они примут участие в финальном туре, где в режиме реального времени покажут свои знания и умения, выполняя разнообразные задания. Финал и награждение победителей состоится в Тюмени. Победители представят регион на X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Подробную информацию о проведении областного чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения можно узнать по телефону в Тюмени 50-00-50.