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Вопросы энергосбережения в регионе решаются комплексно

Общество, 16:00 03 февраля 2020

www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Вопросы энергосбережении и повышения энергоэффективности в Тюменской области обсудили депутаты областной думы на заседании комитета по экономической политике и природопользованию, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как отметил депутат облдумы Александр Крупин, в регионе к вопросам энергосбережения подходят комплексно. По его словам, существует несколько направлений работы. Так, одно из них касается модернизации систем уличного освещения в городских округах и муниципальных районах.

"Повышение энергетической эффективности уличного освещения – это, прежде всего, внедрение современных источников освещения. Исходя из данных мониторинга с 2012 по 2018 годы, количество точек наружного освещения в Тюменской области, на которых используют энергосберегающие светильники, увеличилось почти в два раза", - отметил депутат.

Акцент в работе делается не только на города, но и на сельскую местность. Одна из важных задач – реализация мер по энергосбережению в государственном и муниципальном секторе, а также в жилищном фонде.

"Здесь речь идет о повышении энергетической эффективности на транспорте, промышленности и в сельском хозяйстве", - подчеркнул Александр Крупин.

Члены комитета также обсудили вопросы реализации областного закона "О недропользовании в Тюменской области" в 2019 году. Депутаты отметили, что воспроизводство минерально-сырьевой базы, рациональное и комплексное использование и охрана недр – основные цели госрегулирования отношений в сфере недропользования.

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# Александр Крупин , недропользование , облдума , Тюменская облдума , энергосбережение

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