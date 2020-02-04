Ишимская "Сказка в ладошках" отметит десятилетний юбилей

| Фото: Музей П.П. Ершова во "ВКонтакте" | Фото: Музей П.П. Ершова во "ВКонтакте"

Десять лет исполняется ишимскому смотру-конкурсу творческих работ "Сказка в ладошках". в 2020 году творческое состязание будет посвящено 205-летию Петра Ершова.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заведующая культурным центром им. П. П. Ершова Надежда Проскурякова.

Она отметила, что ребята из Ишима и Приишимья могут представить свои работы до 24 февраля, а награждение состоится 7 марта, на следующий день после дня рождения знаменитого сказочника-земляка Петра Ершова.

"Задания в этом году усложнили. К примеру, нашим мастерицам предложили изготовить для Царь-девицы душегрею. Поделки по разным произведениям автора нужно представить объемные, просто рисунки на конкурс не принимаются. Будет и карнавал сказочных героев, на котором дети предстанут в костюмах ершовских героев. По секрету скажу, что одна из наших мам шьет вместе с дочкой костюм Сузге из одноименной поэмы Петра Павловича", - поделилась Надежда Проскурякова.

По словам заведующей, в 2019 году в конкурсе приняли участие 400 человек - рекордное количество. И каждый ребенок получил подарок. Так будет и на юбилейном конкурсе. Мероприятие проводится при поддержке администрации Ишима.

Праздник откроет спектакль "Школа волшебниц" в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ 7 марта в 13 часов. После пройдет дефиле участников в сказочных костюмах и награждение победителей и участников смотра-конкурса.

Организаторы отмечают, что конкурс способствует не только развитию творческих способностей детей и совместных семейных занятий, но и мотивирует участников к чтению книг, сказок.

Инна Кондрашкина