БК "Нефтехимик" завершил чемпионат двумя поражениями в Магнитогорске

| Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте

Тобольский БК "Нефтехимик" двумя выездными поражениями закончил регулярный чемпионат первенства российской суперлиги 2.

В заключительных играх тоболяки в Магнитогорске уступили местному клубу "Динамо". Первая встреча завершилась со счетом - 63:70. Самым результативным в составе гостей стал Илья Агинских, набравший 20 очков.

Во второй встрече магнитогорские баскетболисты одержали более уверенную победу - 85:67. Алексей Альмушев в составе гостей набрал 23 очка и сделал восемь подборов, на счету Тараса Клюндикова 21 очко.

"Нефтехимик" завершил регулярный чемпионат на пятом месте в своей группе. Теперь в плей-офф тоболяки поборются с командами группы А. Соперниками подопечных Дмитрия Тараканова станут "АлтайБаскет" из Барнаула, "Зенит-2" из Санкт-Петербурга, курский БК "Русичи" и Локомотив-Кубань-ЦОП" из Краснодара. Календарь матчей будет опубликован позже.

Евгений Новоселов